Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, ilkokulda konser verdi

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Adana'nın Kozan ilçesindeki ilkokulda konser düzenledi.



ÇDSO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İnkılap İlkokulu'nda konser verdi.



Öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı konserde, marşlar çalındı, klasik şarkılar seslendirildi.



ÇDSO Şef Yardımcısı Eray İnal, gazetecilere, etkinliklere gelme imkanı bulamayan çocuklarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.



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