Adana ve Osmaniye'de göknar zararlısıyla mekanik mücadele

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke, Saimbeyli, Kozan ve Pozantı ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zararlı göknar kabuk böceği ile mekanik mücadele sürüyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Feke, Saimbeyli, Kozan, Pozantı ile Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde Orman İşletme müdürlüklerinde göknar kabuk böceği zararlısına karşı yürütülen mekanik mücadele kapsamında mayıs ve temmuz aylarında göknar ağaçlarının bulunduğu ormanlara "tuzak odunlar" yerleştirdi. Bu tuzak odunlara giriş yapan zararlılar, daha sonra imha edildi.

Yetkililer, göknar ormanlarında yürütülen bu çalışmalar sonucu zararlı böcek popülasyonunun büyük ölçüde kontrol altına alındığını, gelecek yıl da bu çalışmanın yürütüleceğini belirtti.













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