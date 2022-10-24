Adana'da düştüğü ırmakta yaralı halde mahsur kalan çocuğu itfaiyeciler kurtardı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde düştüğü ırmakta yaralı halde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Feke Irmağı üzerindeki köprüden geçen Y.U. (14), suya düştü.

Irmağın akıntısız alanında mahsur kalan çocuğu gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve itfaiyeye ihbarda bulundu.



Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralandığı anlaşılan Y.U'yu mahsur kaldığı yerden merdiven yardımıyla çıkardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



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