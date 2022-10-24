Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Önder Karaveli, "Beklediğimiz oyun seviyesi bundan daha yüksekti." dedi.

Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor'da 4'üncü lig maçına çıktığını hatırlattı.

Bundan önce oynadıkları 3 maçın 2'sinin deplasman olduğunu, kendi sahalarında galip gelemediklerini anımsatan Karaveli, "Bugün de burada bulunma sebebimiz maçı kazanmaktı. Beklediğimiz oyun seviyesi bundan daha yüksekti. İstediğimiz oyun seviyesine çıkamasak da maçı kazanarak bitirmek ve oyuncularımın maçın kazanılmasıyla ilgili son dakikadaki çabaları benim için çok kıymetliydi." diye konuştu.

Karaveli, galibiyeti taraftarlara hediye etti.





- Gençlerbirliği cephesi





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, hiç hak etmedikleri bir mağlubiyetle Ankara'ya döneceklerini belirtti.

Maç boyunca üstün takımın kendileri olduğunu ifade eden Aksoy, ikinci yarı da aynı şekilde top kendilerindeyken gol yediklerini dile getirdi.

Aksoy, şunları söyledi:



"Akan oyunda Adanaspor'un bir tane pozisyonu yok. Ceza sahasının önünde top kaybı Ahmethan güzel bir röveşata yaptı. Orada o röveşataya kafamızı sokmamız gerekiyor. Yani hep 'Tekmeye kafa koyacaksın' deriz, yapmadık maalesef. Sonra da pozisyon bulmakta zorlandık. Elimiz boş Ankara'ya gidiyoruz ama bugün çok çok olumlu şeyler gördüm sahada. Bazen hakem de seni tutacak. Bugün maalesef tercihlerini Adanaspor'dan yana kullandı. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki maça bakacağız. İnşallah doğruların daha üstüne katarak, hatalarımızı da azaltarak eninde sonunda bu oyun ödüllendirilecek."



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