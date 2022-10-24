Adana'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı’nda H.İ'nin kullandığı 01 EVM 79 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AHU 875 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü H.İ yaşamını yitirdi, motosiklette bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafında hastaneye kaldırıldı.



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