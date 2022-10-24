Adana'da bir kişi taciz iddiasıyla darbedildi

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, taciz ettiği ileri sürülen kızın yakınları tarafından darbedildi.

Seyhan ilçesi Büyük Saat yakınlarında bir grup, ismi öğrenilemeyen kişiyi, yakınları olan genç kızı taciz ettiği iddiasıyla darbetti.

Darbettikleri kişinin elbiselerini çıkaran gruptakiler, bu anları da cep telefonuyla görüntüledi.





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