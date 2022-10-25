Adana'da bir kişi taciz iddiasıyla darbedildi

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişi taciz ettiği öne sürülen genç kızın yakınları tarafından darbedildi.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde bir iş yerinde tacize uğradığını öne süren genç kız, yakınlarına haber verdi.

İş yerine gelen aralarında kadınların da olduğu grup, dükkan önündeki sandalyeleri fırlattı, park halindeki motosiklete zarar verdi.

Dükkandan çıkan kişiye saldıran gruptakiler, bu kişiyi darbetti.

İş yerindeki kişinin darbedilme anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.





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