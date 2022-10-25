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Adana'daki FETÖ'ye yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda yeni görüntülere ulaşıldı

AA

Adana'daki FETÖ'ye yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda yeni görüntülere ulaşıldı

ADANA (AA) - Adana'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda tutuklanan 9 zanlıdan birinin örgütle irtibatlı kişilere ATM'dan para yatırması ve evlerde yapılan aramalarda bir kısmı döviz cinsinden para ile altın ele geçirilmesi görüntülere yansıdı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda 18 Ekim'de başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Adana'da yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler elde edildi.

Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alınan zanlılardan bazılarının, örgütün ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden gönderdiği paraları, tutuklanan kişilerin ailelerine ve etkin pişmanlıktan yararlananlara ATM'lerden şifresiz işlemle aktardığını belirledi.

Öte yandan "kurye" olarak adlandırılan zanlıların, kimliklerinin deşifre olmaması için para yatıracağı kişinin T.C. kimlik numarasını hem "gönderen" hem de "alıcı" bölümüne yazdığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında tutuklanan zanlılardan Atilla Ü'nün bir ATM'den üst üste işlem yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ekiplerin, bazı adreslerde yaptıkları aramalarda bir kısmı döviz cinsinden para ve altın ele geçirilmesi de polis kamerasınca görüntülendi.

Zanlılardan bazıları ifadelerinde, tanımadıkları kişilerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kendilerine para gönderdiğini öne sürdü.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 59 ilde 18 Ekim'de eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında Adana'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 35 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde bir kısmı döviz cinsinden para ile altın ve örgütsel materyal ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 26'sı serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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