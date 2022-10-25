Adana'da yabancı öğrenciler sanatsal ve akademik etkinliklerde buluştu

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ADANA (AA) - Adana'da farklı ülkelerden öğrenciler düzenlenen sanatsal ve akademik etkinliklerde bir araya geldi.

Uluslararası öğrenci değişim programıyla kente gelen farklı ülkelerden öğrenciler, bir özel okulda düzenlenen programa katıldı.

Sanatsal ve akademik etkinliklere katılan öğrenciler, "yapay zeka" konulu münazarada da görüşlerini paylaştı.



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