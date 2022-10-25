Adana'da taksinin çarptığı bisikletli yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da taksinin bisiklet sürücüsüne çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.



Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir bisiklet sürücüsü taksinin çarpması sonucu yaralandı.



Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere göre, bisiklet sürücüsü taksinin çarpmasıyla yere düşüyor.



Bu sırada yerdeki yaralı arkasından gelen ikinci aracın çarpmasından sürücünün ani manevrasıyla kurtuluyor.​​​​​​​

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