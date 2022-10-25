Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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ADANA (AA) - Çukurova ilçesinde motosikletinin otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şair Hasibe Hatun Caddesi'nde motosiklet sürücüsü Furkan G, tali yoldan çıkan otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Furkan G'yi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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