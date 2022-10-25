Otomobilin skutere çarpması sonucu yaralanan 2 çocuğun tedavisi sürüyor

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, kullandıkları skutere otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 çocuğun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Turgut Özal Bulvarı'nda, 7 Ekim'de otomobilin elektrikli skutere çarpmasıyla yaralanan Efe Kadiroğlu (14) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, arkadaşı Esen Keskin (13) de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi görüyor.

Efe Kadiroğlu'nun babası Ziya Kadiroğlu, hastanenin bahçesinde yaptığı açıklamada, kazayla ilgili polise ifade verdiklerini ve süreci takip ettiklerini söyledi.

Oğlunun kaza gecesi arkadaşının evinde olduğunu belirten Kadiroğlu, "Çocuklar o gün arkadaşlarıyla toplanıp bir arada kalmak istemişlerdi. Biz de izin vermiştik, güvendiğimiz inandığımız bir yerde kaldıkları için. Hep birlikte vakit geçireceklerdi. Sabaha karşı saat 04.00 civarında gezmek istemişler. Yaşları küçük olmasına rağmen elektrikli skuteri nasıl ve hangi kartla aldıkları belli değil. Skuterle gezerken 04.30 civarında alkollü sürücünün çarpması sonucu 2 evladımız da yoğun bakımda yatıyor." dedi.

Kadiroğlu, sürücünün kaza yerinden kaçtığını ifade ederek, "Sürücü 3 saat sonra teslim olmuş. Şu anda tutuklu ama iki ailenin ocağına ateş düştü. Bizim canımız, ciğerimiz yanıyor. 14 yaşındaki iki evladımız yoğun bakımdan daha çıkamadı. 14. günde makineden ayrıldı. Yaşamları kritik noktada devam ediyor. Tek beklentimiz çocuklarımızın iyileşmesi, ayağa kalkması ve konuşabilmesi. Çocuklarımız makineden ayrıldı ama konuşmuyor, görmüyor. Yanına gittiğimizde bize boş bakıyor. Duymuyor bizi, bir tepki vermiyor." diye konuştu.

Doktorların sürekli çocukların durumlarını takip ettiğini anlatan Kadiroğlu, şunları kaydetti:

"Doktorlarımız uzun bir tedavi sürecinin bizi beklediğini söylüyor. 'Umudunuzu kesmeyin, dua edin.' diyorlar. Biz de dua ediyoruz. Doktorlarımıza güveniyoruz. Bu skuterleri 15 yaş üzeri kullanabilir diye yönetmelikte yazıyor ama kredi kartıyla uygulamayı indirdikten sonra açılabilen bir elektrikli motor bu. Biz kredi kartımızla ya da hesabımızla yaptırmadık bunları. Bu skuterin para tuzağı olduğunu düşünüyorum. Sanal kartlarla uygulamayı indirip yükledikleri 3-5 lirayla bunu bir oyun sanıyorlar, eğlence sanıyorlar ama bu ciddi anlamda bir oyun değil. Bu yaşam savaşı verilebilecek bir durum. Altyapısı olmayan, fiziki şartları uymayan bir şehirde böyle bir uygulamanın olması çok yanlış. Bugün benim ocağıma ateş düştü, yarın sizin ocağınıza ateş düşebilir. Yazık, bir genç kolay yetişmiyor."

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