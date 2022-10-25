Adana'da cep telefonu bataryasının alev alması güvenlik kamerasına yansıdı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun yanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

19 Mayıs Mahallesi'nde bir kişi telefonunu tamir ettirmek işin teknik servise getirdi.

Bir süre sonra müşteri, ısındığını fark ettiği telefonu servis çalışanına gösterdi.

Telefonun bataryası, müşteri ve çalışanın incelediği sırada bir anda alev aldı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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