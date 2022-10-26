Adana'da husumetli oldukları kişiye silahlı saldırı düzenleyen 2 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli oldukları kişiye silahlı saldırı gerçekleştiren 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde Mazlum D'nin (24) kullandığı otomobile yönelik 3 kişi tarafından iki ayrı araçtan kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla saldırı düzenlendi.

Şüphelilerin araçlarıyla sıkıştırması sonucu otomobiliyle bir iş yerinin kepengine çarpan Mazlum D, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

- Yakalanan zanlı, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kavgaya da karışmış

Saldırıyla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlılardan Mehmet Sait Ç'yi (36) olay yerinin yakınında kaçmaya çalışırken yakaladı. Aramalarda olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mehmet Sait Ç'nin yaklaşık bir ay önce Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında evinin önünde kınaya gitmeye hazırlanan Rahime Eker'in (90) başından vurularak yaşamını yitirmesi, torunu S.Y. (24) ile 4 zanlının da yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında arandığı belirlendi.

Ekipler, araca yönelik silahlı saldırıya karışan şüphelilerden Mevlüt T'yi (41) de Kiremithane Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlediği baskınla yakaladı.

- Kiraladıkları evde 4 silah çıktı

Zanlıların merkez Sarıçam ilçesinde kiraladıkları evde yapılan aramalarda da 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bir tabanca daha ele geçirildi.

Silahlı saldırıya uğrayan Mazlum D. ile şüpheliler arasında daha önceki bir yaralama olayı nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Sait Ç. ve Mevlüt T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, saldırının şüphelilerinden F.E'yi (23) yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, bir polisin kaçmaya çalışan Mehmet Sait Ç'yi yakalamak için sokakta kovalaması vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.