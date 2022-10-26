GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

TEM operasyon timlerince 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin adreslerine baskın düzenlendi.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı.

Zanlılar Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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