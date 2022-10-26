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GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA

GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

TEM operasyon timlerince 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin adreslerine baskın düzenlendi.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı.

Zanlılar Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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