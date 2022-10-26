Baz istasyonlu Aksungur İHA, kesintisiz iletişim tatbikatını başarıyla tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baz istasyonlu Aksungur İHA, kesintisiz iletişim tatbikatını başarıyla tamamladı

AA

Baz istasyonlu Aksungur İHA, kesintisiz iletişim tatbikatını başarıyla tamamladı

ADANA (AA) - Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Adana'da konuşlu olarak görev yapan ve platformuna ilk kez sivil baz istasyonu entegre edilen Aksungur insansız hava aracı (İHA), kesintisiz iletişim tatbikatı gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla "orta irtifa uzun havada kalış (MALE+)" sınıfı olarak geliştirilen ve Turkcell iş birliğinde hayata geçirilen "İHA Baz İstasyonu Projesi" kapsamında, bir süre önce "baz istasyonu" özelliği de kazandırılan Aksungur İHA için Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tatbikat düzenlendi.

Tatbikat kapsamında, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, internet erişimi ve cep telefonu iletişiminin sağlanamadığı Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi'ndeki 1879 rakımlı Karboğazı mevkisine gitti.

Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlu, baz istasyonu entegre edilen Aksungur İHA, telsiz aracılığıyla iletilen destek çağrısı üzerine havalanarak bölgeye intikal etti.

GSM kapsaması olmayan alana ulaşan Aksungur İHA, gökyüzünde süzülerek cep telefonuyla kesintisiz iletişim imkanı sundu.

Tatbikat bölgesinde bulunan yangın yönetim aracı da Aksungur İHA'nın "mobil data" desteğinden yararlandı.

TUSAŞ Aksungur Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı, tatbikat sırasında Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkan Yardımcısı İlhami Aydın'ı cep telefonuyla aradı.

Arabacı, tatbikatın başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bunun üzerine Aydın, "Hayal ettiniz ve başardınız. TUSAŞ ve Turkcell ekiplerini tebrik ediyorum. Oldukça yararlı bir çalışma yaptınız. Bunun, yangınla mücadele çalışmalarımıza çok destek vereceğini bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Arabacı, Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaların ardından baz istasyonu özelliği kazandırılan Aksungur İHA'nın göreve hazır hale geldiğini söyledi.

Hiçbir GSM operatörünün iletişim desteği veremediği alanda gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla sonuçlandığını belirten Arabacı, "Buradaki personelin hiçbiri sabah alana geldiğimizde bir GSM operatöründen destek alamıyordu. Burası tamamen mahrumiyet bölgesiydi ama Aksungur İHA'mız geldikten sonra herkes Turkcell üzerinden bağlanabildi. Aynı zamanda sahadaki yangın yönetim aracımıza da İHA üzerindeki elektro optik kameradaki görüntüler canlı olarak aktarıldı." diye konuştu.

- "Tüm doğal afet bölgelerinde kullanılabilir"

Aksungur İHA'nın başta orman yangınları olmak üzere deprem ve benzeri afet durumlarında istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra "baz istasyonu" olarak da görev yapabilir hale geldiğine dikkati çeken Arabacı, şunları kaydetti:

"Yangın alanları dışında AFAD kurumumuzla beraber tüm doğal afet bölgelerinde kullanılabilir. Sivil ve askeri tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda. Birebir yer sistemlerinde kullanılan baz istasyonunu biz uçakta kanat altına takmış bulunmaktayız. Tüm enerjisini ve data linkini uçağın kendi sistemleri üzerinden uydu kabiliyetiyle Turkcell'in yerdeki 'çekirdek ağı'na veriyor."

Arabacı, Aksungur İHA'nın yaklaşık 50 saate kadar kesintisiz iletişim desteği verilebildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Skuterde 1'i bebek 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Skuterde 1'i bebek 3 kişinin tehlikeli yolculuğu ...
(Görüntülü) SKUTERDE 1&#039;İ BEBEK 3 KİŞİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) SKUTERDE 1'İ BEBEK 3 KİŞİNİN ...
Mobil baz istasyonu entegre edilen AKSUNGUR'dan ilk tatbikat 
YEREL HABERLER Mobil baz istasyonu entegre edilen AKSUNGUR'dan ilk ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis ...
Husumetlilerinin aracına ateş açan 3 şüpheliden 2'si yakalandı
YEREL HABERLER Husumetlilerinin aracına ateş açan 3 şüpheliden 2'si ...
Adana'da husumetli oldukları kişiye silahlı saldırı düzenleyen 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da husumetli oldukları kişiye silahlı saldırı ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI KARARI - EK GÖRÜNTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI ...
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı / Ek ...
GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli ...
Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheliye yönelik ...
ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI KARARI
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
Adana'da cep telefonu bataryasının alev alması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Adana'da cep telefonu bataryasının alev alması ...
Otomobilin skutere çarpması sonucu yaralanan 2 çocuğun tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Otomobilin skutere çarpması sonucu yaralanan 2 ...
Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da taksinin çarptığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da taksinin çarptığı bisikletli yaralandı
(Görüntülü) TAKSİNİN, CADDEDEKİ BİSİKLETLİYE ÇARPMA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) TAKSİNİN, CADDEDEKİ BİSİKLETLİYE ÇARPMA ...
(Görüntülü) İMAMOĞLU İLÇESİNDE GÜNEŞ TUTULMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İMAMOĞLU İLÇESİNDE GÜNEŞ TUTULMASI BÖYLE ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 20 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 20 yıla kadar ...
(Görüntülü) KOZAN&#039;DA GÜNEŞ TUTULMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOZAN'DA GÜNEŞ TUTULMASI BÖYLE ...
Adana'da yabancı öğrenciler sanatsal ve akademik etkinliklerde buluştu
YEREL HABERLER Adana'da yabancı öğrenciler sanatsal ve akademik ...
(Görüntülü) FETÖ&#039;DEN &#039;ETKİN PİŞMANLIK&#039; KRİTERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) FETÖ'DEN 'ETKİN PİŞMANLIK' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.