Adana'da hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan 8 zanlıya tahliye

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ADANA (AA) - Adana'da hastane ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan eski Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başmüdürü ve eski Başhekim Yardımcısının da aralarında olduğu 8 kişi tahliye edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden Adana 37. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip zaptını hazırladı.

Mahkeme, aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile A.T, A.N, C.Y, L.Ü, L.D. ve S.S'nin tutuklulukta geçirdiği süre ve dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olayın geçmişi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balcalı Hastanesinde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 28 şüpheli 26 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 1'i ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 27'si adliyeye sevk edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile iki medikal firması sahibinin de olduğu 8 kişi tutuklanmış, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 28 şüphelinin hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

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