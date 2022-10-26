Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, Kozan'da Kızılay gönüllüleriyle buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Adana'nın Kozan ilçesinde Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleriyle bir araya geldi.

Türk Kızılay Kozan Şubesince Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kozan İlçe Temsilcisi Özgür Çoban yaptı.

Saygılı, programda Türk Kızılay'ın görev ve sorumlulukları ile yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Söyleşinin ardından Saygılı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'yü ziyaret etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.