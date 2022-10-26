Adana'da göçük nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde kara yolunda meydana gelen göçük nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Adana-Niğde kara yolunun Fındıklı Mahallesi mevkisinde 31 Mart'ta meydana gelen göçük nedeniyle ulaşıma kapanan yolda çalışmalar sürüyor.

Bölgede çalışmalar, 8 iş makinesi, 2 kepçe, 10 kamyon ve 30'a yakın personelle devam ediyor. Yolun aralık ayı sonuna doğru ulaşıma açılması planlanıyor.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yolun kendileri için önemli olduğunu belirtti.

İlçeye bağlı 10 mahallenin bu yolu kullandığını kaydeden Çay, devam eden çalışmaların kısa sürede bitirilmesini temenni etti.

Adana-Niğde kara yolunun Fındıklı Mahallesi mevkisinde 31 Mart'ta göçük meydana gelmişti. Göçük nedeniyle Pozantı'dan Niğde yönüne ulaşım ise Fındıklı Mahallesi içinden geçen yoldan sağlanmaya başlamıştı.

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