Adana'da öğrencilere güvenli gıda eğitimi verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında öğrencilere güvenli gıda eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, gıda mühendisleri, okullarda gıda güvenliği, israf, hijyen ve güvenilir gıdaya ulaşmanın yolları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Ömer Kanaatbilen Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimde, toplumun bilinçlendirilmesiyle piyasaya sağlıksız gıda sunmaya çalışanların fırsat bulamayacağını kaydetti.

Bu arada, proje kapsamında şu ana kadar 6 bin öğrenciye eğitim verildiği ve eğitimlerin sürdüğü bildirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.