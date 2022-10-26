Yüreğir'de genel temizlik çalışması başlatıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde 107 mahallede belediye ekiplerince genel temizlik uygulaması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler genel temizlik uygulamaları kapsamında cadde ve sokakları yıkadı.

Ekipler, çimleri biçerek, çöp kutularını temizledi ve çevredeki molozlar kaldırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye olarak bütün mahallelerde temizlik yaptıklarını belirterek, emeği geçen personellere teşekkür etti.



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