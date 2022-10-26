Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Gelişimsel Pediatri Polikliniği" açıldı

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ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gelişimsel sorunları olan çocukların tedavi edilebileceği "Gelişimsel Pediatri Polikliniği" hizmete girdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, 8 ilde devam eden gelişimsel pediatri hizmetinin hastanede de başladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Halise Metin Baz, poliklinikte, erken doğan bebeklerle hareket, iletişim sorunu ve kronik hastalıkları bulunan çocukların gelişimlerini takip ederek tedavi ettiklerini kaydetti.



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