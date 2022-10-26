Adana'da midibüsün üstünde yolculuk eden tarım işçileri kameraya yansıdı

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ADANA (AA) - Adana'da 5 tarım işçisinin bir midibüsün üstünde yolculuk etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 01 EZN 53 plakalı midibüste yer kalmayınca 5 işçi aracın tavanına çıkarak yolculuk yaptı.

Başka bir araçtaki yolcu, cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti.

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