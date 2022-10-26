ÇİLTAR Masa Tenisi İhtisas Kulübünden destek çağrısı

ADANA (AA) - ÇİLTAR Masa Tenisi İhtisas Kulübü tarafından branşın tanınması ve destek bulması amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

Kulüp Başkanı Ali Türemiş, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kulübün geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu elde ettiğini ve kenti en iyi şekilde temsil etmek için çabalarının sürdüğünü söyledi.

Başkan yardımcısı Kemal Sağ da Adana'nın masa tenisinde önemli bir kent olduğunu belirterek, "Bizim tek derdimiz Adana'da masa tenisi oynanan bir salon yapmak ve bu salonda uluslararası müsabakalar düzenlemek. Yerel yönetimler bir arsa gösterirlerse biz kulüp olarak 32 masalık bir salon yapmayı taahhüt ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Masa Tenisi İl Temsilcisi Taci Menteş, TSYD Adana Şubesi Başkanı Kerim Hoşfikirer ve Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Başkanı Mustafa Boz katıldı.



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