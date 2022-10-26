Kozan'da öğrenciler "Dürüstlük Manavı" ile güvenilir olmayı öğreniyor

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ADANA (AA) - Kozan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Dürüstlük Manavı" uygulamasıyla kendileri alışveriş yaparak güvenilir olmayı öğreniyor.

Okul Müdürü Hanifi Aslanhan, öğretmenler Nigar Kabacık, Mustafa Sabri Yılmaz önderliğinde tüm öğretmenlerin destekleriyle okul girişine içinde meyvelerin yer aldığı "Dürüstlük Manavı" açıldı.



Çeşitli meyvelerin yer aldığı ve görevlisi olmayan manava gelen öğrenciler, aldıkları meyvenin parasını kutuya bırakıyor.



Kimsenin olmadığı stantta bedelini ödeyerek alışveriş yapan öğrenciler dürüst olmayı öğreniyor.



Okul Müdürü Aslanhan, uygulamanın öğrenciler tarafından çok beğenildiğini söyledi.



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