Adana'da tomruk indirdiği kamyondan düşen işçi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kamyondan tomruk indirdiği sırada düşen işçi yaralandı.



Oruçlu Mahallesi'ndeki depoda kamyondaki tomrukları indirmeye çalışan Hacı Osman Dikencik (42), dengesini yitirerek indirmeye çalıştığı tomrukla birlikte düştü.

Yaralanan Dikencik, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Dikencik'in vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.







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