GÜNCELLEME - Adana'da midibüsün üstünde tarım işçilerini taşıyan sürücüye ceza uygulandı

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ADANA (AA) - Adana'da minibüsün üstünde 5 tarım işçisini taşıyan sürücüye 9 bin 517 lira ceza kesildi, araç 60 gün trafikten men edildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 01 EZN 53 plakalı midibüste yer kalmayınca 5 işçi aracın tavanına çıkarak yolculuk yaptı.

Başka bir araçtaki yolcu, cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü araştırma başlattı.

Ekipler, görüntülerin orijinal halini temin edip yaptıkları inceleme sonucu, aracın plakasını ve şoförünü tespit etti.



Sürücüye, 9 bin 517 lira ceza yazıldı, araç 60 gün trafikten men edildi.





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