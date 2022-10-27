Kozan'da "Geçmişten geleceğe kültür mirası" sergisi açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kozan ilçesinde, 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlkokulu'nda "Geçmişten geleceğe kültür mirası" sergisi açıldı.

Okul Müdürü Davut Özkan, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergiyi organize eden velilerden Pınar Küreksiz de çocuklara geçmişi, kültürel mirası unutturmamak adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçmiş yıllarda kullanılan eşyaların yer aldığı serginin açılışına öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.