Adana'da PGAEC Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan PGAEC Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali, Adana'da antrenman atlayışlarıyla başladı.

Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde gerçekleşen etkinlikte, İngiltere, Romanya, Slovenya, Makedonya ve Hırvatistan'da yıl içerisinde gerçekleşen Avrupa yamaç paraşütü şampiyonalarında dereceye giren 23 ülkeden 70 sporcu yer alıyor.



Dünya sıralamasında puan kazanmak için Avrupa dışından ABD, Güney Kore, Kazakistan, Moğolistan, Malezya gibi ülke sporcularının da yer aldığı yarışmanın finali 30 Ekim Pazar günü yapılacak.

Yarışmanın organizatörü Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) Başkanı Güner Akkaya, AA muhabirine, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Adana'nın yamaç paraşütünde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Akkaya, "Burası özellikle hedef branşında çok önemli bir tepe. Tepe fazla yüksek değil ama iniş alanı ve tepe arasındaki ulaşımın pratik olması cezbediyor." diye konuştu.

Yarışmaya Romanya'dan katılan 49 yaşındaki Mırza Danıel de organizasyonda en iyi puanı almak için atlayış yapacağını belirtti.

ABD'den katılan Alireza Amidi ise Adana'daki organizasyonu çok beğendiğini ve burada güzel atlayışlar gerçekleştireceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.