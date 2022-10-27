Adana'daki cinayetin sanığına 13 yıl hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda yürüyen kişiyi tabancayla öldüren sanığa 13 yıl 20 gün hapis cezası, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen amcasının ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İ.T. ve amcası A.T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü A.T'nin kullandığı araçla maktulü kontrol etmek amacıyla merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nden geçtiğini, kısa süre sonra yeğeni İ.T'nin caddeye gidip Mustafa Ok'u tabancayla öldürdüğünü, maktulün oğlu Müslüm Ok'a ise öldürme kastıyla 7 el ateş ettiğini ve sanık A.T'nin daha önceden Mustafa Ok ile arasında husumet bulunduğunu, bu durumun adli evraklara da yansıdığı belirtti.

Savcı, sanıkların üzerine atılı suçlamaların müşteki beyanları, tanık anlatımları, görüntü izleme kayıtları, otopsi raporu, olayla ilgili tutanaklardan anlaşıldığını bildirerek, sanık A.T'nin "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet, sanık İ.T'nin ise "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 2 kez müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve taşıma veya bulundurma"dan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık İ.T. mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Olay günü benim amacım maktulün iş yerine zarar vermekti. Ne maktulü ne de oğlu Müslüm Ok'u öldürmek gibi bir amacım yoktu. Onları hedef alarak ateş etmedim. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık A.T. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, suç tarihinde 18 yaşından küçük olması gerekçesiyle sanık İ.T'yi "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve taşıma veya bulundurma"dan 6 ay 20 gün olmak üzere toplamda 13 yıl 20 gün hapse çaptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet sanık A.T'nin ise "delil yetersizliğinden" beraatine hükmederek tahliyesini kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürüyen Mustafa Ok (56), geçen yıl 23 Haziran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, cinayet zanlısı İ.T. tutuklanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, zanlının amcası A.T. de azmettirici olduğu iddiasıyla geçen yıl 11 Ekim'de tutuklanmıştı. Zanlı İ.T. hakkında "kasten adam öldürme", amcası A.T. hakkında da "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

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