Şarkıcı Haluk Levent Adana'da konser verdi

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ADANA (AA) - Şarkıcı Haluk Levent, Adana'nın Kozan ilçesinde sahne aldı.

Konser öncesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın da katılımıyla etkinliğin düzenleneceği alana kadar fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesinin ortak düzenlediği etkinlik kapsamında Şehit Mustafa Kubilay Parkı'ndaki sahneye çıkan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Konsere gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla sanatçıya eşlik etti.

Konserin sonunda Haluk Levent'e Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Kozan Belediye Başkanı Özgan tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

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