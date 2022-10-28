Adana'da öğrenciler polis desteğiyle bağlama eğitimi alıyor

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ADANA (AA) - Adana'da lise öğrencileri, polislerin katılımıyla düzenlenen kursta bağlama çalmayı öğreniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Sevgiyle Büyüyoruz" projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik bağlama kursu düzenledi.

Kursa katılan Lokman Hekim Anadolu Lisesi öğrencilerine polislerce bağlama hediye edildi.

Proje kapsamında, polisler de öğrencilerle kursa katılarak bağlama çalmayı öğreniyor.

Okulun müzik öğretmeni Didar Takalak, düzenlenen kursla öğrencilerin çoğunun ilk kez bir müzik aletini kullanmayı öğreneceğini belirterek, destekte bulunan Adana Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kurs sayesinde öğrencilerin iyi alışkanlıklar edineceğini anlatan Takalak, "Yıl sonunda güzel gösterilerimizin olacağını düşünüyoruz." dedi.

Öğrencilerden Arda Alataş da okullarında bağlama kursu düzenleneceğini duyduğunda mutlu olduğunu belirterek, "Bağlamayı zaten seviyordum. Önceden de öğrenmek için çok istekliydim. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bu imkanı bizlere sağladığı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı "ÇOGEP" kapsamında hazırlanan projenin ortakları arasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yer alıyor.





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