Adana'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde üç katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yanan evde bir kişi mahsur kaldı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yanan evin balkonuna çıkarak yardım bekleyen kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen kişiye bir itfaiye personeli kendi oksijen maskesini verdi. Kurtarılan kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.



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