Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali, Adana'da sürüyor

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ADANA (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan PGAEC Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali, Adana'da ilk gün yarışlarıyla devam etti.

Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde gerçekleşen etkinlikte sporcular, kalkışın ardından havada süzülerek hedefe inmeye çalıştı.

Etkinlikte, İngiltere, Romanya, Slovenya, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan'da yıl içerisinde gerçekleşen Avrupa yamaç paraşütü şampiyonalarında dereceye giren 23 ülkeden 70 sporcu yer alıyor.

Dünya sıralamasında puan kazanmak için Avrupa dışından ABD, Güney Kore, Kazakistan, Moğolistan, Malezya gibi ülke sporcularının da yer aldığı yarışmanın finali 30 Ekim Pazar günü yapılacak.

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