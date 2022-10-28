Adana'da bagajlarındaki margarin kutularından uyuşturucu çıkan 3 sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'da yolcu otobüsünde bagajlarındaki margarin kutularında 9 kilo 900 gram esrar ele geçirilen 2'si tutuklu, biri firari 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan A.A, Ş.S. ve firari G.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, iki kişinin Diyarbakır'dan şehirler arası yolcu otobüsüne binerek Adana'ya uyuşturucu getireceği ve zanlı G.K'nin ise otobüsü yakından takip ettiği bilgisini aldığı belirtildi.

Takibe alınan şüphelilerin Adana Merkez Otogarı'nda otobüsten inip bagajdaki iki margarin kutusunu alıp ayrıldığı, bir süre polis tarafından takip edilen zanlılar Ş.S. ve A.A'nın durdurulup şüphelilerin yanlarındaki teneke margarin kutularını narkotik dedektör köpeğinin incelediği ve köpeğin tepki vermesi üzerine kutuları açan ekiplerin üzerleri margarinle kaplanmış 12 pakette 9 kilo 900 gram esrar bulduğu iddianamede yer aldı.

Sanıkların fikir ve eylem iş birliği içerisinde kişisel kullanımı aşacak miktarda uyuşturucu maddeyi ticari maksatla bulundurduğu belirtilen iddianamede, zanlılar Ş.S, A.A. ve G.K'nin üzerlerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

İddianamede yer verilen ifadelerinde aleyhlerindeki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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