Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'daki törende Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Milletvekilleri ve öğrencilerin de katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla tamamlandı.

Hatay'da, Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Albay Tarık Çetin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Doğan, anıt şeref defterini imzaladı.

Anıttaki törenin ardından, protokol üyeleri Antakya Şehitliğini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş ve Belediye Başkanı Kadir Kara çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yılmaz anıt şeref defterini imzaladı.

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