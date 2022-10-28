Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısına 20 yıl hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da, evinde öldürülmüş bulunan kadının katil zanlısına "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 20 yıl hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah K. ve tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Abdullah K. ile Hülya Güllüce'nin 22 yıldır birlikte yaşadıklarını, bir çocuklarının bulunduğunu, suç tarihinde sanığın maktulün bulunduğu yatak odasına gittiğini ve burada tartışma çıktığını belirtti.

Tartışmanın başlaması üzerine sanığın çocuğu S.K'nin bulunduğu odanın kapısını çamaşır ipiyle banyo kapısına bağladığını, daha sonra mutfakta sakladığı ruhsatsız tabancasıyla Güllüce'ye ateş ederek öldürdüğünü ve olay yerinden uzaklaşarak polise teslim olduğunu bildiren savcı, Abdullah K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Son savunması alınan Abdullah K, olay günü Hülya Güllüce'nin cep telefonuna mesaj geldiğini söyledi.



Abdullah K, "Gözüm tam iyi görmüyordu, ancak mesajda 'aşkım' lafını gördüm. O an kendimi kaybettim, mutfakta bulunan tabancayı aldım. Kızıma zarar vermemek için kapısını kapattım. Sonrasında da Hülya'ya ateş ettim. Evden ayrıldıktan sonra polise teslim oldum. Olay bu şekilde olmuştur. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği Abdullah K'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirdi. Sanığa "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezası veren heyet, toplamda 20 yıl hapse çarptırdığı Abdullah K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84199 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Hülya Güllüce 4 Ekim 2020'de evinde ölü bulunmuş, Abdullah K. tutuklanmıştı.

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