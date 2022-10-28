Adana'da, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Durgun Su Kano Yarışları yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Durgun Su Kano Yarışları yapıldı

AA

Adana'da, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Durgun Su Kano Yarışları yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kupası Durgun Su Kano Yarışları gerçekleştirildi.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen yarışmaya, 10 farklı kategoride 45 sporcu katıldı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in anonsuyla start alan final yarışmasında, dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Rektör Tuncel, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bölgenin iklim şartlarının yılın her ayı kano ve kürek sporlarını yapmaya elverişli olduğunu anımsattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da yarışmanın Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in girişimleriyle geleneksel hale geldiğini aktararak, teşekkür etti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısına 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısına ...
Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti
YEREL HABERLER Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti
(Görüntülü)ŞEHİT MUHAMMET ORUÇ&#039;UN ADININ VERİLDİĞİ ANAOKULUNDA CUMHURİYET COŞKUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞEHİT MUHAMMET ORUÇ'UN ADININ ...
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim ...
Adana'da bagajlarındaki margarin kutularından uyuşturucu çıkan 3 sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da bagajlarındaki margarin kutularından ...
Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali, Adana'da sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali, ...
(Görüntülü)YANGINDA, YAN DAİREDE MAHSUR KALAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YANGINDA, YAN DAİREDE MAHSUR KALAN KİŞİYİ ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Adana'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi ...
Yangında, yan dairede mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında, yan dairede mahsur kalan kişiyi itfaiye ...
(Görüntülü)ABLASINI BIÇAKLA REHİN ALAN YEĞENİNİ VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ABLASINI BIÇAKLA REHİN ALAN YEĞENİNİ VURDU
Alparslan Kuytul ve 12 sanığa alıkoyma ve tehdit iddiasıyla dava açıldı
YEREL HABERLER Alparslan Kuytul ve 12 sanığa alıkoyma ve tehdit ...
(Görüntülü)POLİSLER, EĞİTİMİNE DESTEK VERDİKLERİ ÖĞRENCİLERLE ENSTRÜMAN ÇALIP, ŞARKI SÖYLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)POLİSLER, EĞİTİMİNE DESTEK VERDİKLERİ ...
Adana Demirspor'da Ndiaye ve Akintola galibiyet istiyor
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da Ndiaye ve Akintola galibiyet ...
Adana'da öğrenciler polis desteğiyle bağlama eğitimi alıyor
YEREL HABERLER Adana'da öğrenciler polis desteğiyle bağlama eğitimi ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay ...
Polisler, eğitimine destek verdikleri öğrencilerle enstrüman çalıp, şarkı söyledi
YEREL HABERLER Polisler, eğitimine destek verdikleri öğrencilerle ...
Popçu Emre Kaya´dan 5 eserlik halk müziği projesi
YEREL HABERLER Popçu Emre Kaya´dan 5 eserlik halk müziği projesi
Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına ...
Ablasını bıçakla rehin alan yeğenini vurdu
YEREL HABERLER Ablasını bıçakla rehin alan yeğenini vurdu
Adana'da annesini rehin alan kişi dayısı tarafından silahla vurularak yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da annesini rehin alan kişi dayısı tarafından ...
Şarkıcı Haluk Levent Adana'da konser verdi
YEREL HABERLER Şarkıcı Haluk Levent Adana'da konser verdi
Adana'daki cinayetin sanığına 13 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'daki cinayetin sanığına 13 yıl hapis cezası
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.