Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarı, 1 Kasım'da açılacak

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ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 15'incisi düzenlenecek Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarı, 1-5 Kasım'da ziyaret edilebilecek.

TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak fuarda, tarım, hayvancılık ve bahçecilik alanlarında ihtiyaç duyulacak her türlü ürün, ekipman, teknoloji ve yenilikler yer alacak.

Fuarda yer alacak yaklaşık 100 firma ve firma temsilciliği, tohumculuk, seracılık, bahçecilik, çiçekçilik, tavukçuluk, süt endüstrisi gibi özel alanların yanı sıra en yeni tarım-hayvancılık mekanizasyon ve teknolojilerini ziyaretçilerine tanıtacak.

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü'nün görüşlerine yer verilen açıklamada, uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaparak, ülkenin önemli sektörlerinden tarım ve hayvancılığın gelişimini desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.



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