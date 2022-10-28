Adana'da huzur ve güven uygulamalarında 805 şüpheli yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da, jandarma ekiplerinin 3 aylık huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 805 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Temmuz-30 Eylül'de kent genelinde huzur ve güven uygulamaları yapıldı.

Çalışmalarda, 629 bin 742 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 805 şüpheliyi gözaltına aldı.



Uygulamalarda 13'ü kurusıkı 35 ruhsatsız tabanca, 41 av tüfeği ve 11 kesici alet ele geçirildi.



Trafik denetimlerinde de 296 bin 470 aracı kontrol eden ekipler, 3 bin 905 sürücüye ceza uyguladı, 902 aracı ise eksikliklerinden dolayı trafikten men etti.



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