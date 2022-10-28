Adana'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 301 şüpheli yakalandı

Endonezya'da bir piton kadını yedi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da, jandarma ekiplerinin 3 aylık uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 301 zanlı gözaltına alındı.



Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 Temmuz-30 Eylül'de kent genelinde operasyonlar düzenledi.



Çalışmalarda, 64 kilo 273 gram esrar, 556 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 356 uyuşturucu hap, 3 bin 585 kök Hint keneviri, 4 milyon 362 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 1428 paket kaçak sigara, 229 litre sahte içki ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 19 eser ve 62 sikke ele geçirildi.



Ekipler, operasyonlarda 301 şüpheliyi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.