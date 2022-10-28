Adana'da ilçe belediye başkanlarından Cumhuriyet Bayramı mesajı

ADANA (AA) - Adana'da ilçe belediye başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, mesajında, cumhuriyetin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini belirtti.
Cumhuriyetin ilanıyla, egemenliğin millete geçtiğini aktaran Akay, "Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlarken, cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın cumhuriyete sahip çıkmak anlamına geldiğini unutmamalıyız." ifadesini kullandı.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de cumhuriyetin yıl dönümünü neşe ve coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, "Yüce Türk milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah
dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz her zaman tüm gücüyle çalışacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik de cumhuriyetin, Türk milleti ve tarihi açısından geçmişten geleceğe kurulan köprü olduğunu kaydetti.