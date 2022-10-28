Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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