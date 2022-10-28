Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA

Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da ilçe belediye başkanlarından Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Adana'da ilçe belediye başkanlarından Cumhuriyet ...
Adana'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 301 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında ...
Adana'da huzur ve güven uygulamalarında 805 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da huzur ve güven uygulamalarında 805 şüpheli ...
(Görüntülü)ZABITA MEMURU, SEYYAR SATICIYI DARBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZABITA MEMURU, SEYYAR SATICIYI DARBETTİ
Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarı, 1 Kasım'da açılacak
YEREL HABERLER Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarı, 1 Kasım'da açılacak
Adana'da, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Durgun Su Kano Yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Durgun Su ...
Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısına 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısına ...
Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti
YEREL HABERLER Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti
(Görüntülü)ŞEHİT MUHAMMET ORUÇ&#039;UN ADININ VERİLDİĞİ ANAOKULUNDA CUMHURİYET COŞKUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞEHİT MUHAMMET ORUÇ'UN ADININ ...
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim ...
GÜNCELLEME - Adana'da zabıtanın, seyyar satıcıyı darbetmesi kameraya yansıdı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da zabıtanın, seyyar satıcıyı ...
Adana'da bagajlarındaki margarin kutularından uyuşturucu çıkan 3 sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da bagajlarındaki margarin kutularından ...
Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali, Adana'da sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali, ...
(Görüntülü)YANGINDA, YAN DAİREDE MAHSUR KALAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YANGINDA, YAN DAİREDE MAHSUR KALAN KİŞİYİ ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Adana'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi ...
Yangında, yan dairede mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında, yan dairede mahsur kalan kişiyi itfaiye ...
(Görüntülü)ABLASINI BIÇAKLA REHİN ALAN YEĞENİNİ VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ABLASINI BIÇAKLA REHİN ALAN YEĞENİNİ VURDU
Alparslan Kuytul ve 12 sanığa alıkoyma ve tehdit iddiasıyla dava açıldı
YEREL HABERLER Alparslan Kuytul ve 12 sanığa alıkoyma ve tehdit ...
(Görüntülü)POLİSLER, EĞİTİMİNE DESTEK VERDİKLERİ ÖĞRENCİLERLE ENSTRÜMAN ÇALIP, ŞARKI SÖYLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)POLİSLER, EĞİTİMİNE DESTEK VERDİKLERİ ...
Adana Demirspor'da Ndiaye ve Akintola galibiyet istiyor
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da Ndiaye ve Akintola galibiyet ...
Adana'da öğrenciler polis desteğiyle bağlama eğitimi alıyor
YEREL HABERLER Adana'da öğrenciler polis desteğiyle bağlama eğitimi ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay ...
Polisler, eğitimine destek verdikleri öğrencilerle enstrüman çalıp, şarkı söyledi
YEREL HABERLER Polisler, eğitimine destek verdikleri öğrencilerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.