Adana Demirspor yarın Kayserispor'a konuk olacak

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde topladığı 22 puanla ikinci sırada bulunan Adana Demirspor, zirve yarışını sürdürmek için Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.

Adana ekibinde kart cezalısı Yaroslav Rakitskyi, maçta forma giyemeyecek.

Adana Demirspor ile Kayserispor geçen sezon ligde oynadıkları iki maçta da 1-1 berabere kalmıştı.

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