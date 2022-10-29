Orman yangınlarının "ateş avcısı" kadın pilotu, hedefleri başarıyla söndürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınlarının "ateş avcısı" kadın pilotu, hedefleri başarıyla söndürüyor

AA

Orman yangınlarının "ateş avcısı" kadın pilotu, hedefleri başarıyla söndürüyor

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU/KORAY KILIÇ - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda müdahale eden kadın pilot Yeşim Salım, görevinin zorluklarına aldırmadan alevlere meydan okuyor.

Küçük yaşlarda tanıştığı bir kadın pilottan ilham alan 34 yaşındaki Yeşim Salım, iş hayatı devam ederken çocukluk hayali olan pilotluğun peşinden gitmeye karar verdi.

Londra'da uluslararası ilişkiler ve hukuk eğitimi alan Salım, 7 yıl yönetici asistanlığı yaptı. Çocukluk hayali olan pilotluk için gerekli bütçeyi oluştan Salım, bunun için eğitim almaya başladı.

Eğitimini ve ardından sınavlarını başarıyla tamamlayan Salım, bir yıldan bu yana orman yangınlarının söndürülmesinde görev alıyor.

Bölgede çıkan orman yangınlarına Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda müdahale etmek için Şakirpaşa Havalimanında konuşlu uçağıyla hazır bekleyen Salım, insansız hava araçlarından (İHA) gelen yangın koordinatlarıyla harekete geçiyor.

Ekibiyle yangınlara müdahale için havalanan Salım, yangın bölgesinde gerçekleştirdiği isabetli atışlarla alevlerin daha fazla yayılmadan söndürülmesine katkı sağlıyor.

Yeşim Salım, AA muhabirine, yangınlarla mücadele etmenin koordinasyon gerektirdiğini belirtti.

İHA'lar aracılığıyla kendilerine gelen koordinatlarla kimin nerede uçacağı ve atışlarının nasıl olacağıyla ilgili planlamanın ardından harekete geçtiklerini anlatan Salım, yangın noktalarına ilk müdahaleyi "Fire Retardant" (kırmızı renkli yangın söndürücü sıvı) bırakarak yaptıklarını söyledi.

- "İlk atışımda heyecan doruktaydı"

İlk yangın söndürme müdahalesini Adana'nın Kozan ilçesindeki bir ormanlık alana yaptığını aktaran Salım, "İlk atışım olduğu için heyecan doruktaydı. Tecrübeli pilotlarla uçtuğum için gönlüm çok rahattı. İlk atışta benim yardım ettiğim pilot arkadaşım, sakin olmamı ve ilk atışta bazen heyecanlanabileceğimi söylemişti. Başarılı bir atış gerçekleştirmiştik." diye konuştu.

Salım, çevreye ve doğaya duyarlı bir vatandaş olarak yaptığı işin öneminin farkında olduğunu belirtti.

Yangınların söndürülmesine katkı sunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Salım, şöyle devam etti:

"Yer ekibiyle koordineli çalışıyoruz. İlk atıştan sonra dumanların biraz daha aşağı inmesi, insanların sevinmesi bizi motive eden yegane şey. Onların o durumunu görmek, Ankara'dan tebrik almak, istemsizce geri dönüp tekrar su almayı ve projeye devam etmemizi sağlıyor. Keyifli ve gurur verici bir iş."

- "Herkesi havacılığa davet ediyorum"

Salım, bölgede bu yıl Mersin Gülnar ilçesindeki yangın başta olmak üzere Adana, Hatay, Kahramanmaraş'taki birçok yangına müdahalede bulunduğunu söyledi.

Tüm zorluklarına karşın mesleğini severek yaptığını anlatan Salım, şunları kaydetti:

"Sektörde kadın olmak değil kendini benimsetmek zor aslında. Herkesin hayali zaten bir havayolu şirketinde uçmaktır. Umarım genç kızlarımız da bu yola baş koyar. Bir an önce uçuş eğitimlerine başlar, yanımıza, arka koltuğumuza bir şekilde otururlar. Herkesi havacılığa davet ediyorum. Kadın pilot olarak şirketim beni çok destekledi. Bütün üstlerim her zaman arkamda oldular. Şu an sektörde sabit kanatta uçan tek kadın yangın söndürme pilotuyum. Beni desteklediği için şirketime çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler, inandılar ve sisteme dahil ettiler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokakta dövülüp yüzü jiletle kesildi, `hırsızlıktan´ arandığı için şikayetçi olmadı
YEREL HABERLER Sokakta dövülüp yüzü jiletle kesildi, `hırsızlıktan´ ...
Adana Demirspor yarın Kayserispor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Adana Demirspor yarın Kayserispor'a konuk olacak
(Görüntülü) ADANA&#039;DA 2 BİN 600 POLİSLE HAVA DESTEKLİ &#039;HUZUR&#039; UYGULAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA 2 BİN 600 POLİSLE HAVA ...
ADANA'DA 2 BİN 600 POLİSLE HAVA DESTEKLİ 'HUZUR' UYGULAMASI
YEREL HABERLER ADANA'DA 2 BİN 600 POLİSLE HAVA DESTEKLİ 'HUZUR' ...
Adana'da 2 bin 600 polisle hava destekli 'huzur' uygulaması
YEREL HABERLER Adana'da 2 bin 600 polisle hava destekli 'huzur' ...
Adana'da helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da helikopter destekli "huzur" uygulaması ...
Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını ...
Adana'da ilçe belediye başkanlarından Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Adana'da ilçe belediye başkanlarından Cumhuriyet ...
Adana'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 301 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında ...
Adana'da huzur ve güven uygulamalarında 805 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da huzur ve güven uygulamalarında 805 şüpheli ...
(Görüntülü)ZABITA MEMURU, SEYYAR SATICIYI DARBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZABITA MEMURU, SEYYAR SATICIYI DARBETTİ
Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarı, 1 Kasım'da açılacak
YEREL HABERLER Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarı, 1 Kasım'da açılacak
Adana'da, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Durgun Su Kano Yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Durgun Su ...
Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısına 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısına ...
Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti
YEREL HABERLER Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti
(Görüntülü)ŞEHİT MUHAMMET ORUÇ&#039;UN ADININ VERİLDİĞİ ANAOKULUNDA CUMHURİYET COŞKUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞEHİT MUHAMMET ORUÇ'UN ADININ ...
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim ...
GÜNCELLEME - Adana'da zabıtanın, seyyar satıcıyı darbetmesi kameraya yansıdı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da zabıtanın, seyyar satıcıyı ...
Adana'da bagajlarındaki margarin kutularından uyuşturucu çıkan 3 sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da bagajlarındaki margarin kutularından ...
Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali, Adana'da sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali, ...
(Görüntülü)YANGINDA, YAN DAİREDE MAHSUR KALAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YANGINDA, YAN DAİREDE MAHSUR KALAN KİŞİYİ ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Adana'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi ...
Yangında, yan dairede mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında, yan dairede mahsur kalan kişiyi itfaiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.