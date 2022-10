Orman yangınlarının "ateş avcısı" kadın pilotu, hedefleri başarıyla söndürüyor

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU/KORAY KILIÇ - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda müdahale eden kadın pilot Yeşim Salım, görevinin zorluklarına aldırmadan alevlere meydan okuyor.

Küçük yaşlarda tanıştığı bir kadın pilottan ilham alan 34 yaşındaki Yeşim Salım, iş hayatı devam ederken çocukluk hayali olan pilotluğun peşinden gitmeye karar verdi.

Londra'da uluslararası ilişkiler ve hukuk eğitimi alan Salım, 7 yıl yönetici asistanlığı yaptı. Çocukluk hayali olan pilotluk için gerekli bütçeyi oluştan Salım, bunun için eğitim almaya başladı.

Eğitimini ve ardından sınavlarını başarıyla tamamlayan Salım, bir yıldan bu yana orman yangınlarının söndürülmesinde görev alıyor.

Bölgede çıkan orman yangınlarına Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda müdahale etmek için Şakirpaşa Havalimanında konuşlu uçağıyla hazır bekleyen Salım, insansız hava araçlarından (İHA) gelen yangın koordinatlarıyla harekete geçiyor.

Ekibiyle yangınlara müdahale için havalanan Salım, yangın bölgesinde gerçekleştirdiği isabetli atışlarla alevlerin daha fazla yayılmadan söndürülmesine katkı sağlıyor.

Yeşim Salım, AA muhabirine, yangınlarla mücadele etmenin koordinasyon gerektirdiğini belirtti.

İHA'lar aracılığıyla kendilerine gelen koordinatlarla kimin nerede uçacağı ve atışlarının nasıl olacağıyla ilgili planlamanın ardından harekete geçtiklerini anlatan Salım, yangın noktalarına ilk müdahaleyi "Fire Retardant" (kırmızı renkli yangın söndürücü sıvı) bırakarak yaptıklarını söyledi.

- "İlk atışımda heyecan doruktaydı"

İlk yangın söndürme müdahalesini Adana'nın Kozan ilçesindeki bir ormanlık alana yaptığını aktaran Salım, "İlk atışım olduğu için heyecan doruktaydı. Tecrübeli pilotlarla uçtuğum için gönlüm çok rahattı. İlk atışta benim yardım ettiğim pilot arkadaşım, sakin olmamı ve ilk atışta bazen heyecanlanabileceğimi söylemişti. Başarılı bir atış gerçekleştirmiştik." diye konuştu.

Salım, çevreye ve doğaya duyarlı bir vatandaş olarak yaptığı işin öneminin farkında olduğunu belirtti.

Yangınların söndürülmesine katkı sunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Salım, şöyle devam etti:

"Yer ekibiyle koordineli çalışıyoruz. İlk atıştan sonra dumanların biraz daha aşağı inmesi, insanların sevinmesi bizi motive eden yegane şey. Onların o durumunu görmek, Ankara'dan tebrik almak, istemsizce geri dönüp tekrar su almayı ve projeye devam etmemizi sağlıyor. Keyifli ve gurur verici bir iş."

- "Herkesi havacılığa davet ediyorum"

Salım, bölgede bu yıl Mersin Gülnar ilçesindeki yangın başta olmak üzere Adana, Hatay, Kahramanmaraş'taki birçok yangına müdahalede bulunduğunu söyledi.

Tüm zorluklarına karşın mesleğini severek yaptığını anlatan Salım, şunları kaydetti:

"Sektörde kadın olmak değil kendini benimsetmek zor aslında. Herkesin hayali zaten bir havayolu şirketinde uçmaktır. Umarım genç kızlarımız da bu yola baş koyar. Bir an önce uçuş eğitimlerine başlar, yanımıza, arka koltuğumuza bir şekilde otururlar. Herkesi havacılığa davet ediyorum. Kadın pilot olarak şirketim beni çok destekledi. Bütün üstlerim her zaman arkamda oldular. Şu an sektörde sabit kanatta uçan tek kadın yangın söndürme pilotuyum. Beni desteklediği için şirketime çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler, inandılar ve sisteme dahil ettiler."

