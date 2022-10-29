Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sarıyakup Mahallesi'nde 23 Ekim'de Y.T'nin (29) darbedilmesiyle ilgili araştırmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 zanlının kimliğini belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden S.O. (21) ve ağabeyi Ş.O. (26) ile arkadaşları Ş.K. (27) ve H.P. (21) gözaltına alındı.

Zanlıların, evlerinden hırsızlık yaptığı ve bir kadına mesaj atarak rahatsızlık verdiği gerekçesiyle darbettikleri Y.T'nin cep telefonu ile pantolonunu da gasbettikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.O, Ş.O. ve Ş.K. tutuklandı, H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.T'nin de tutuklandığı öğrenildi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.

Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde bir grup, darbettikleri Y.T'nin kıyafetlerini çıkarmış ve bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti.



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