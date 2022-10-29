Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Adana'da Vali Süleyman Elban'ın, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programda Elban, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tören aracı üzerinden selamladıkları katılımcıların bayramını kutladı.

Elban, konuşmasında, milletin, her dönem Cumhuriyeti geliştirmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andığını belirten Elban, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve Cumhuriyetin değerleri doğrultusunda, önümüzdeki dönem içerisinde de yılmadan, bıkmadan, usanmadan bu ülkenin gelişmesi, milletin yücelmesi ve devletin daha güçlü olması için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza sizlerle beraber söz veriyorum." diye konuştu.

Vali Elban, konuşmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu program, geçit töreniyle son buldu.

- Mersin

Mersin'de Kültür Merkezi'nde başlayan kutlama programında, Vali Ali Hamza Pehlivan tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören aracıyla gezdikleri meydandakilerin bayramını tebrik etti.

Pehlivan, Cumhuriyet Bayramı'nı gururla kutladıklarını ifade ederek, "Devletimizin, milletimizin, Türkiye Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için hep birlikte çalışacağız, emek ortaya koyacağız, alın teri dökeceğiz." diye konuştu.

Törende İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komando birliği tüfekleriyle gösteri yaptı, zeybek oynadı.

- Hatay

Hatay'da Vali Rahmi Doğan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Gündüz Caddesi'ndeki törenle devam etti.

Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Garnizon Komutanı Albay Tarık Çetin, tören aracı üzerinden vatandaşları selamladı ve bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Doğan, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.

Doğan, Cumhuriyetin, milletin gerçekleştirdiği en büyük atılımlardan birisi olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimiz, bilimde, eğitimde, kültürde, sanatta, ekonomide, sosyal yaşamda ve askeri alanda var olan tüm kazanımlarımızın ve değerlerimizin, çağdaş uygarlık düzeyine erişmek adına attığımız her adımın, aldığımız her yolun şaşmaz güvencesi olmuştur. Milletimizin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler hiçbir zaman amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ekiplerinin de gösteri sunduğu kutlama programı, geçit töreniyle sona erdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Bulvarı'nda düzenlenen törende Vali Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Yılmaz'ın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Osmaniye Belediyesi mehter takımı gösteri yaptı, öğrenciler şiir okudu.

Kutlama, geçit töreniyle son buldu.

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