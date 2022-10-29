Adana'da, Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali devam etti

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ADANA (AA) - Adana'da, PGAEC Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali'nin ikinci gün yarışları yapıldı.

Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde düzenlenen şampiyona, ikinci gün yarışlarıyla devam etti.

Avrupa yamaç paraşütü şampiyonalarında dereceye giren 23 ülkeden 70 sporcunun katıldığı yarışmada, dünya sıralamasında puan kazanmak için Avrupa dışındaki ülkelerden gelen katılımcılar da yer aldı.

Sporcular, kalkışın ardından havada süzülerek hedefe inmeye çalıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan yarışmanın finali yarın düzenlenecek.

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