Adana'da iki bankamatiğe parke taşıyla zarar verildi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parke taşıyla vurduğu iki bankamatikte hasara neden olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çınarlı Mahallesi İnönü Cadde'sindeki banka şubesine giden şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle iki bankamatiğe parke taşıyla vurdu.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hasar oluşan bankamatiklerde inceleme yapan ekipler, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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