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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da iki bankamatiğe parke taşıyla zarar verildi

AA

Adana'da iki bankamatiğe parke taşıyla zarar verildi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parke taşıyla vurduğu iki bankamatikte hasara neden olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çınarlı Mahallesi İnönü Cadde'sindeki banka şubesine giden şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle iki bankamatiğe parke taşıyla vurdu.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hasar oluşan bankamatiklerde inceleme yapan ekipler, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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