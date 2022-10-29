Adana'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yüzme yarışı düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yüzme yarışı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzu'nda 7-8 yaş grubu çocuklara yönelik yüzme yarışları düzenlendi.

Yarışlara, 12 kulüpten 68 sporcu katıldı.

Dört stilde gerçekleştirilen yarışlarda, dereceye girenlere madalya verildi.

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